В Азербайджане на заводе по производству лимонада выявлены нарушения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели проверку на расположенном в селе Чайархы Гейчайского района заводе по производству безалкогольных напитков, который принадлежит Рамину Османову.

Как сообщает 1news.az, в ходе мониторинга были выявлены нарушения санитарных и технических норм, а также стандартов пищевой безопасности на производстве.

В частности, обнаружено, что предприятие использовало бутылки других брендов для розлива напитков кустарным способом, без учета санитарно-гигиенических требований, а продукция не проходила лабораторные проверки на соответствие стандартам качества и безопасности.

Кроме того, в процессе производства использовались сиропы, в то время как на этикетках указано, что напитки изготовлены из натуральных фруктов.

В связи с выявленными нарушениями руководство завода привлечено к административной ответственности, образцы продукции направлены на исследование в лабораторию, а деятельность предприятия приостановлена.