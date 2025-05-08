Более 30 тыс. манатов украдено с карт граждан Азербайджана за сутки

За сутки кибермошенники похитили с банковских карт граждан Азербайджана более 30 тыс. манатов.

Как сообщает 1news.az, ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел, инцидент произошел 7 мая.

По данным ведомства, суммы, похищенные с карт, варьировались от 8 до 12 082 манатов. Мошенники применяли различные методы для получения доступа к средствам.

Министерство внутренних дел напомнило, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальной информацией, которую нельзя передавать посторонним. В случае утечки этих данных злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, включая оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан быть осторожными с подозрительными звонками и предложениями о «выгодных» инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, которые якобы связаны с безопасностью банковских счетов.