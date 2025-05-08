В Азербайджане женщина с беременностью высокого риска родила тройню - ФОТО

В Губинском региональном перинатальном центре при Центральной районной больнице женщина с первой беременностью высокого риска родила тройню.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями - TƏBİB.

Жительница Губинского района 1996 года рождения, у которой беременность протекала с высоким риском, была госпитализирована 22 апреля в Губинский региональный перинатальный центр на 35-36-й неделе беременности. В результате кесарева сечения у нее родились 3 мальчика.

Послеродовое состояние тройняшек оценивалось как тяжелое, их вес составлял 2 кг, 2 кг и 1 кг 800 гр. Новорожденные были помещены в кувез и находились на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение 14 дней.

Благодаря проведенному врачами интенсивному лечению опасность для жизни матери и новорожденных миновала. После необходимого обследования состояние тройняшек и матери было оценено как стабильное, вчера они были выписаны домой.