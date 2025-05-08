В Сумгайыте без вести пропал мужчина с психическим расстройством

Житель города Сумгайыт 51-летний Насими Агаев, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, в апреле текущего года вышел из своего дома и не вернулся.

Всех, кто видел Насими Агаева или располагает какой-либо информацией о нем, просят незамедлительно сообщить об этом по номеру «102» Министерства внутренних дел либо в 5-е отделение полиции Управления полиции города Сумгайыт по следующим номерам: (018) 65 4-02-02; (018) 65 5-76-65; (+994) 50-384-84-99 (моб.).