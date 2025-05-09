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Три с половиной года за поножовщину в школе: Суд вынес приговор 11-класснику

Фаига Мамедова14:50 - Сегодня
Три с половиной года за поножовщину в школе: Суд вынес приговор 11-класснику

Суд вынес приговор в отношении учащегося 11-го класса средней школы села Мамедрза-Дизе Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает 1news.az, по информации Oxu.az, суд приговорил 11-классника Амина Агаева к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев, он будет отбывать наказание в учреждении для несовершеннолетних.

Отмечается, что А.Агаев поссорился со своим одноклассником Сарханом Гаджиевым. В результате инцидента С. Гаджиев ударил А.Агаева кулаком в глаз.

Через день после этого инцидента мать Амина, работающая в той же средней школе, сделала замечание Сархану Гаджиеву, который в ответ сказал ей что-то резкое. Услышав это, Амин Агаев нанес своему однокласснику два удара ножом, который носил с собой.

По факту было возбуждено уголовное дело, которое затем было направлено в суд на рассмотрение.

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