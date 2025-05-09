Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ходжалы» и Центра цифрового управления ОАО «Азеришыг» - ФОТО

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ходжалы» и Центра цифрового управления Открытого акционерного общества «Азеришыг».

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что строительство подстанции «Ходжалы» мощностью 3200 кВА и Центра цифрового управления позволит обеспечить стабильное, надежное и бесперебойное электроснабжение новых жилых комплексов, сельскохозяйственных и туристических объектов, а также инфраструктуры социально-экономического назначения, построенных на территории Ходжалинского района.

Для оснащения подстанции электроэнергией проложены линии электропередачи от подстанций «Ханкенди-1» и «Аскеран». Эта подстанция будет соединена с подстанцией «Агдам-2» посредством строящейся 35-киловольтной линии электропередачи. Тем самым будет создана кольцевая схема электроснабжения между городами Агдам, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди.

Благодаря Центру цифрового управления вся информация о текущем состоянии сетей накапливается и обрабатывается централизованно, оборудование дистанционно управляется и контролируется в режиме реального времени с помощью цифровых систем. С этой целью подстанция оснащена цифровыми технологиями и оборудованием управления нового поколения.

Этот центр, поддерживая надежную эксплуатацию сети, также создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при передаче электроэнергии. Центр позволяет в режиме реального времени заранее уведомлять питающихся от подстанции потребителей электроэнергии о перебоях в подаче электричества. Процесс интеграции возобновляемых источников энергии в электросети осуществляется Центром цифрового управления централизованно, поэтому риск перебоев в электроснабжении сведен к минимуму. Центр полностью обеспечивает работу подстанции в многофункциональном режиме, в зависимости от объемов принимаемой и передаваемой электроэнергии, координацию аппаратов и оборудования между собой.

В Центре цифрового управления также установлены солнечные панели мощностью 52 кВт и обеспечена передача вырабатываемой энергии в сеть. На его территории установлены устройства для быстрой заправки электромобилей.