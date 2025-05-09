Смертельное ДТП на юге Азербайджана: трое погибших, среди них — двое детей - ОБНОВЛЕНО

На 122-м километре автомобильной дороги Алят-Астара, на участке, проходящем через село Ленган Масаллинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в МВД, по предварительным данным, водитель автомобиля марки "Toyota Prado" с государственным регистрационным номером 10-RV-404, Теймуров Ихтияр Алияр оглы 1982 года рождения, потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле пассажиры – дети водителя, Теймуров Али 2023 года рождения и Теймурова Бану 2016 года рождения, а также их родственник, Алышов Айдын Тахмасиб оглы 2002 года рождения, скончались на месте происшествия.

По данному факту ведется расследование.

16:00

В Масаллинском районе республики произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария произошла на 122-м километре трассы Алят-Астара-Государственная граница с Исламской Республикой Иран, на участке, проходящем через село Ленган Масаллинского района.

По предварительным данным, автомобиль марки Toyota Prado, направлявшийся в Лянкяран, несколько раз перевернулся и врезался в дорожное ограждение.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб ребенок, есть пострадавшие.

По факту ведется расследование.