Смертельное ДТП на юге Азербайджана: трое погибших, среди них — двое детей - ОБНОВЛЕНО
На 122-м километре автомобильной дороги Алят-Астара, на участке, проходящем через село Ленган Масаллинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в МВД, по предварительным данным, водитель автомобиля марки "Toyota Prado" с государственным регистрационным номером 10-RV-404, Теймуров Ихтияр Алияр оглы 1982 года рождения, потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле пассажиры – дети водителя, Теймуров Али 2023 года рождения и Теймурова Бану 2016 года рождения, а также их родственник, Алышов Айдын Тахмасиб оглы 2002 года рождения, скончались на месте происшествия.
По данному факту ведется расследование.
16:00
В Масаллинском районе республики произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария произошла на 122-м километре трассы Алят-Астара-Государственная граница с Исламской Республикой Иран, на участке, проходящем через село Ленган Масаллинского района.
По предварительным данным, автомобиль марки Toyota Prado, направлявшийся в Лянкяран, несколько раз перевернулся и врезался в дорожное ограждение.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб ребенок, есть пострадавшие.
По факту ведется расследование.