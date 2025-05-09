В связи с ожидаемой 10-11 мая ветреной погодой в Азербайджане объявлено желтое предупреждение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Шамкире, Агстафе, Гяндже, Нафталане, Газахе, Геранбое, Мингячевире, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Гаджигабуле, Имишли, Агджабеди, Бейлягане, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Хызы, Хачмазе, Ширване, Шабране, Шеки, Гахе, Загатале, Балакене, Сиязане, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, Гобустане, Ширване, Билясуваре, Товузе, Самухе, Саатлы, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.