Состоялось открытие животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət в селе Ханабад Ходжалинского района

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о деятельности комплекса.

Было сообщено, что комплекс включает в себя племенное, мясомолочное животноводство, производство и услуги общественного питания. Племенная ферма рассчитана на 750 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве содержится 355 голов крупного рогатого скота трех различных пород. Годовая производственная мощность комплекса, функционирующего с внедрением турецких и немецких технологий, составляет 100 тонн мяса, 2 тысячи тонн молока. В будущем предусмотрено увеличить годовое производство молока до 3 тысяч тонн. Продукция, производимая в комплексе, будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

В результате функционирования предприятия на освобожденных от оккупации территориях создано 55 рабочих мест. Ожидается, что в будущем, после ввода в действие молочного предприятия, количество рабочих мест, созданных предприятием на освобожденных от оккупации территориях, достигнет 100.

Территория комплекса проектной стоимостью 4,2 млн манатов составляет 7,6 га. На более чем 500 гектарах засеяны озимый ячмень и пшеница, что позволит удовлетворить потребность хозяйства в кормах.

Следует отметить, что Великое возвращение на наши освобожденные от оккупации земли создает широкие возможности для повышения экономического потенциала Азербайджана. Поощрение предпринимательской деятельности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах играет важную роль в повышении деловой привлекательности, развитии региона и улучшении благосостояния населения. Реализуются меры поддержки для привлечения местных и иностранных инвесторов с целью создания в регионе новых производственных предприятий, обеспечения занятости. Импортируемая техника, технологическое оборудование и установки, а также сырье и материалы для резидентов, осуществляющих производственную деятельность в регионе, освобождены от НДС и таможенных пошлин, а функционирующие здесь субъекты предпринимательства – от налога на прибыль, землю, имущество и упрощенного налога.