В Барде найдено тело утонувшего подростка - ОБНОВЛЕНО

МЧС распространило информацию о человеке, утонувшем в реке в Барде.

Как сообщили в МЧ,С, на горячую линию «112» ведомста поступила информация о человеке, утонувшем в части реки Тертер, протекающем через город Барда.

«Тело утонувшего в реке Фараджева Али Бахтияр оглу, 2010 г. р., было обнаружено в воде выехавшими на место водолазами и спасателями сил МЧС», - говорится в сообщении.

18:00

В Барде в реке Тертер утонул 15-летний подросток.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, по словам свидетелей происшествия, в реке утонул житель Агдамского района Али Фараджов (2010 года рождения).

Обстоятельства, при которых подросток оказался в воде, пока не установлены. По предварительным данным, он был гостем на свадьбе, проходившей в расположенном недалеко от берега реки Доме торжеств.