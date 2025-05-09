В Барде найдено тело утонувшего подростка - ОБНОВЛЕНО
МЧС распространило информацию о человеке, утонувшем в реке в Барде.
Как сообщили в МЧ,С, на горячую линию «112» ведомста поступила информация о человеке, утонувшем в части реки Тертер, протекающем через город Барда.
«Тело утонувшего в реке Фараджева Али Бахтияр оглу, 2010 г. р., было обнаружено в воде выехавшими на место водолазами и спасателями сил МЧС», - говорится в сообщении.
18:00
В Барде в реке Тертер утонул 15-летний подросток.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, по словам свидетелей происшествия, в реке утонул житель Агдамского района Али Фараджов (2010 года рождения).
Обстоятельства, при которых подросток оказался в воде, пока не установлены. По предварительным данным, он был гостем на свадьбе, проходившей в расположенном недалеко от берега реки Доме торжеств.