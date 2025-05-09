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В Баку сносят известный ресторан - ВИДЕО

Фаига Мамедова18:20 - Сегодня
В Баку сносят известный ресторан - ВИДЕО

Расположенный на пересечении улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли в Баку ресторан «Шеки» подлежит сносу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, снос обусловлен ликвидацией кольцевой развязки на данном перекрестке и запланированным строительством на ее месте автомобильного тоннеля.

В рамках строительных работ сносу подлежат объекты, находящиеся на прилегающих территориях.

Напомним, что строительство тоннеля ведется Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в рамках проекта прокладки новой дороги между улицей Гасана Алиева и станцией метро «Кероглу».

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