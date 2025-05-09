Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом - ФОТО

9 мая исполняется 80 лет со дня исторической Победы над фашизмом.

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложили цветы к памятнику ему, почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом.

Азербайджанский народ внес весомый вклад в историческую Победу над фашизмом. Наш народ, сыгравший огромную роль в достижении этой Победы, отправил на фронт более 600 тысяч своих сыновей и дочерей. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За проявленную храбрость в той войне более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Азербайджанская нефть сыграла решающую роль в этой Победе. Азербайджан был основным поставщиком горюче-смазочных материалов для Советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензина и 70 процентов нефти поставлялись Азербайджаном.

В Азербайджане всегда чтят исторический подвиг сыновей и дочерей республики, прошедших славный боевой путь в этой войне. Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев на протяжении всего времени своего пребывания у власти оказывал особое внимание и заботу о ветеранах войны, называя их «золотым фондом нашего народа». Президент Ильхам Алиев также постоянно уделяет внимание решению социальных проблем ветеранов войны, в канун 9 Мая – Дня Победы им оказывается материальная помощь. Распоряжением Президента Азербайджана от 21 апреля 2025 года участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, была оказана единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также блокадникам Ленинграда - в размере 1250 манатов. Все это еще раз доказывает, что всестороннее внимание и забота о ветеранах войны являются одним из основных приоритетов государственной политики в Азербайджане.

Вот уже пятый год азербайджанский народ с двойной гордостью и радостью великой Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, отмечает Победу над фашизмом в войне 1941-1945 годов. Справедливость, за которую наш народ боролся на протяжении 30 лет, наконец восторжествовала, под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в рамках международно признанных границ страны.

Светлая память о всех наших сыновьях и дочерях, отдавших жизнь в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, будет вечно жить в сердце нашего народа.