В одном из районов Баку обрушился мост - ВИДЕО
В поселке Умбаки Гарадагского района Баку обрушился мост, а альтернативную дорогу смыло селем.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, медицинские работники, пользующиеся этой территорией, вынуждены переходить через реку.
Оказавшиеся в безвыходном положении жители тоже с трудом пытаются преодолеть этот путь.
Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что они пытаются восстановить альтернативную дорогу.
Относительно капитального восстановления моста было отмечено, что решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.
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