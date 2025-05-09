Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому Льву XIV.
В письме главы государства говорится:
«Ваше Святейшество.
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас с избранием Папой Римским.
Нынешний уровень отношений, искренний диалог и взаимопонимание между Азербайджаном и Святым Престолом носят образцовый характер. Мы придаем особое значение развитию связей со Святым Престолом.
В Азербайджане, обладающем многовековыми богатыми традициями толерантности и мультикультурными ценностями, сохранение религиозно-духовного и этнокультурного многообразия составляет одно из основных направлений государственной политики.
Верю, что плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет и впредь успешно продолжаться нашими совместными усилиями во имя продвижения общечеловеческих ценностей и создания атмосферы взаимопонимания и доверия между цивилизациями.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в предстоящей высшей миссии во имя общечеловеческих и священных целей».