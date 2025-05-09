Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому Льву XIV.

В письме главы государства говорится:



«Ваше Святейшество.

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас с избранием Папой Римским.

Нынешний уровень отношений, искренний диалог и взаимопонимание между Азербайджаном и Святым Престолом носят образцовый характер. Мы придаем особое значение развитию связей со Святым Престолом.

В Азербайджане, обладающем многовековыми богатыми традициями толерантности и мультикультурными ценностями, сохранение религиозно-духовного и этнокультурного многообразия составляет одно из основных направлений государственной политики.

Верю, что плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет и впредь успешно продолжаться нашими совместными усилиями во имя продвижения общечеловеческих ценностей и создания атмосферы взаимопонимания и доверия между цивилизациями.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в предстоящей высшей миссии во имя общечеловеческих и священных целей».