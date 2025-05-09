За сутки задержаны более 50 подозреваемых в различных преступлениях

Правоохранительные органы Азербайджана за сутки задержали 52 подозреваемых в совершении различных преступлений.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, 8 мая по горячим следам было раскрыто 55 преступлений, а также 6 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Всего были задержаны 139 человек, которые находились в розыске, в том числе 97 человек, разыскиваемых в качестве должников.