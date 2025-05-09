За сутки задержаны более 50 подозреваемых в различных преступлениях
Правоохранительные органы Азербайджана за сутки задержали 52 подозреваемых в совершении различных преступлений.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, 8 мая по горячим следам было раскрыто 55 преступлений, а также 6 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Всего были задержаны 139 человек, которые находились в розыске, в том числе 97 человек, разыскиваемых в качестве должников.
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