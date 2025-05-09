Ильхам Алиев поздравил Президента Эквадора

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Эквадор Даниэлю Нобоа Асину.

В письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Эквадор.

Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего развития дружественных отношений между Азербайджаном и Эквадором, расширения взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Эквадора».