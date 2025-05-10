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Ознакомление с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района

15:51 - Сегодня
Ознакомление с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур в селе Кенгерли Агдамского района.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, здесь будут созданы возможности для оказания услуг населению из единого пространства. В здании имеются рабочие кабинеты, конференц-зал, где будут проводиться различные мероприятия.

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