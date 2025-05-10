Ильхам Алиев: Сегодня на примере Кенгерли мы видим обновляющийся Азербайджан, восстанавливаемый Карабах
Сегодня на примере этого прекрасного села мы видим обновляющийся Азербайджан, восстанавливаемый Карабах
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района.
«Мы показываем, что хозяевами этих земель всегда были мы, и сегодня это так. Только хозяин этой земли строит и созидает на этой земле», - добавил глава государства.
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