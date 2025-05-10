Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов сначала проинформировали главу государства о проекте железнодорожной линии Барда-Агдам, строительстве железной дороги Барда-Агдам-Ханкенди, Ханкендинском железнодорожном и автовокзальном комплексе.

Было отмечено, что фундамент Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса – стратегического инфраструктурного проекта, служащего развитию Агдама в соответствии с его статусом современного города, был заложен 4 октября 2022 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Железнодорожный вокзал позволит ежедневно перевозить 800–1000 пассажиров. Автовокзал будет обслуживать ежедневно 1300–1500 пассажиров. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.

В этом инфраструктурном объекте, расположившемся на территории площадью около 8 гектаров, имеются все необходимые помещения, в том числе залы ожидания, кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, ресторан и уголки отдыха.

Обеспечен удобный проход пассажиров как к перрону, так и к автобусным остановкам.

На территории комплекса также построены служебные здания для различных видов транспортных средств и пассажирская платформа. Здесь также созданы наземные автопарковки для легковых, средних и крупногабаритных транспортных средств, перроны для автобусов, курсирующих по междугородним и региональным маршрутам, велопарковки, парк и пункт для заправки электромобилей.

Затем по железнодорожной линии Барда-Агдам был отправлен первый символический пассажирский поезд.

Следует отметить, что в рамках проводимых в освобожденных от оккупации районах широкомасштабных строительно-восстановительных работ особое внимание уделяется реализации на этих территориях важных дорожно-транспортных проектов. Повышая доступность общественного транспорта в регионе, Агдамский железнодорожно-автовокзальный комплекс также внесет существенный вклад в социально-экономическое возрождение региона и расширение межрегиональных связей, сыграет большую роль в обеспечении комфортных поездок возвращающихся на родные земли соотечественников в другие города и районы, а также послужит расширению транспортного потенциала Азербайджана в целом. В то же время реализация столь важного инфраструктурного проекта является наглядным примером последовательности работ, проводимых в транспортной сфере в нашей стране, расположенной на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг.