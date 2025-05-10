Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов - ФОТО

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов.

Приветствуя жителей села, Президент Ильхам Алиев сказал: Добро пожаловать в Кенгерли.

Жители: Спасибо. Вы – герой сегодняшнего дня, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Поздравляю вас, в Кенгерли возвращается жизнь, жители Кенгерли уже возвращаются, это большое счастье, историческое событие. Жить на земле предков после долгого перерыва — это, конечно, большое счастье. Поздравляю вас с этим событием.

Жители: Большое спасибо, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Долгие годы вы жили в тяжелых условиях – в непригодных домах, общежитиях, детских садах в различных уголках нашей страны, некоторое время – в палаточных городках. Сегодня на примере этого прекрасного села мы видим обновляющийся Азербайджан, восстанавливаемый Карабах. Мы показываем, что хозяевами этих земель всегда были мы, и сегодня это так. Только хозяин этой земли строит и созидает на этой земле. Ненавистный враг разрушил весь этот регион. В Агдамском районе не осталось ни одного целого здания. Город, все села были стерты с лица земли. Не только в Агдаме, но и, можно сказать, на всех оккупированных в то время территориях армянское государство проводило целенаправленную политику, чтобы азербайджанцы никогда не вернулись в этот регион. Они хотели вечно оккупировать эти земли. С ними были солидарны и некоторые страны, оказывавшие им моральную и материальную поддержку. Но они забыли одно: азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, граждане Азербайджана никогда не забудут родную землю, Азербайджанское государство поднимется, соберется с силами и изгонит врага со своей земли. Они не могли этого рассчитать.

Все эти мучительные годы остались позади. Сейчас вы возвращаетесь и вернулись в родной край, для вас созданы прекрасные условия. Село Кенгерли радует глаз. Это первый этап восстановления, реконструкции села. 292 дома готовы, предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов. Есть все условия. Красивые дома, электричество, газ, вода, канализационная система, школа, детский сад, маркет, медицинский центр, даже рыночный комплекс – все есть. Будут выделены места для посева. Работы по разминированию на некоторых землях уже завершены. Я дал указание, чтобы жителям также были предоставлены земельные участки. Площадь приусадебных участков составляет 12 соток. Там тоже можно заниматься возделыванием земли. То есть жизнь возвращается, справедливость восторжествовала. Это – торжество справедливости. Мы являемся свидетелями этого.

Город Агдам также уже возрождается. Сегодня утром я открыл Агдамский автовокзальный комплекс. После этого мероприятия состоится открытие Агдамского центра мугама. Строительство Центра мугама, являющегося одним из первых проектов в Агдаме, демонстрирует нашу приверженность своим духовным корням. То есть нас как нацию, как народ сохранили наша музыка, наш язык и наш несгибаемый дух.

Переселенцы жили в тяжелейших условиях. Вы знаете, что во время оккупации у меня было много встреч с переселенцами, как в палаточных городках – я обещал им, что за время моего первого срока на посту президента не останется ни одного палаточного городка, и уже в 2007 году не осталось ни одного, – так и в новых поселках, на церемониях открытия поселков. В то время мы обеспечили прекрасными домами около 300 тысяч переселенцев. Во время этих встреч я говорил, что это их временное место жительства и что после освобождения земель мы создадим для них еще более прекрасные условия в Карабахе.

Житель: Большое спасибо за сегодняшний день.

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя церемония является подтверждением тех слов. Я знаю, что и вы, и мы – весь азербайджанский народ – никогда не сомневались, что вернемся на свои земли. Но мы вернулись с триумфом. Мы разгромили врага за 44 дня. А затем, в течение 23 часов, может, и меньше, полностью искоренили сепаратистов. Вы, представители старшего поколения, помните советскую эпоху. В то время проживавшие рядом с вами армяне, которые были переселены на наши земли царской Россией, относились к нам, к нашему народу негативно, особенно к азербайджанцам, жившие в тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области. Жители и в Ходжалы, и в Шуше испытывали моральные страдания.

Сегодня гражданин Азербайджана является хозяином каждой пяди земли, живет и будет жить везде. Ведущиеся быстрыми темпами восстановительные работы показывают, что все бывшие переселенцы вскоре вернутся на свои земли.

Село Кенгерли – 14-й населенный пункт, который мы восстановили. В Агдамском районе – второй. Сначала Сарыджалы, теперь Кенгерли. Село Хыдырлы также почти готово к открытию. В ближайшие месяцы там будет кипеть жизнь. То есть здесь вы не будете скучать. Родственники, друзья, знакомые – все вы вместе будете отстраивать этот регион – Карабах. Мы все вместе будем его отстраивать.

Поздравляю вас, желаю вам здоровья. Живите здесь счастливо.

Жители: Большое спасибо.

Х Х Х

Затем состоялась церемония вручения ключей.