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Пожар после взрыва в Гяндже ликвидирован: есть жертвы и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:35 - Сегодня
Пожар после взрыва в Гяндже ликвидирован: есть жертвы и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

В городе Гянджа на улице Фикрета Амирова произошел пожар в квартире.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было заявлено, что на место происшествия были привлечены силы Гянджинского городского управления Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в однокомнатной квартире общей площадью 36 м², расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь в однокомнатной квартире был быстро потушен, не допустив его распространения и перехода на другие квартиры.

В результате пожара один человек с ожогами различной степени тяжести был спасен пожарными и передан бригаде скорой медицинской помощи, один человек погиб.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

14:01

В городе Гянджа произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Фикрета Амирова.

Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва в одной из квартир жилого дома.

На место происшествия привлечены пожарные машины и живая сила.

По факту ведется расследование.

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