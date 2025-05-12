В Баку участились случаи опасной езды на велосипедах и скутерах - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана в своем обращении выразил обеспокоенность по поводу участившихся случаев опасного поведения на дорогах со стороны некоторых лиц, управляющих велосипедами и скутерами.

В частности, отмечаются внезапные маневры и пересечение проезжей части в неположенных местах, что создает угрозу безопасности для других участников дорожного движения, включая автомобилистов и пешеходов на переходах. Подобные нарушения фиксируются камерами видеонаблюдения.

Центр напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения велосипедистами и водителями скутеров. Согласно законодательству, велосипедисты обязаны передвигаться по специальным велосипедным полосам, а при их отсутствии – по краю проезжей части или обочине, придерживаясь правой стороны. Они также должны использовать исправные велосипеды с необходимым оборудованием и защитные шлемы, следовать требованиям дорожных знаков и разметки, а на нерегулируемых пересечениях с велосипедными дорожками вне перекрестков уступать дорогу движущемуся по ним транспорту.

Водители скутеров (малых электрических транспортных средств), в свою очередь, должны передвигаться в парках, дворах, жилых зонах и по велосипедным дорожкам, а на дорогах общего пользования – по правой крайней полосе, соблюдая дорожные знаки и разметку. На нерегулируемых пересечениях с велосипедными дорожками вне перекрестков они обязаны уступать дорогу как транспортным средствам на этих дорожках, так и пешеходам.

Центр также подчеркивает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, и призывает в своем обращение всех участников движения к ответственности и внимательности.