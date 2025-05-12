Ливни, грозы и риск паводков: Синоптики о погоде в Азербайджане

В районах Азербайджана до 17 мая ожидаются нестабильные погодные условия, в частности, дожди и грозы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в отдельных местах осадки могут носить ливневый характер, есть вероятность града, в высокогорных районах возможен мокрый снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, в том числе в нижнем течении реки Кура, а также кратковременные паводки и сели в реках, стекающих с Большого и Малого Кавказа.