В Азербайджане снижается количество наличных платежей

За последние 4 года количество банковских карт в Азербайджане увеличилось более чем в 2 раза, а точнее - на 10 333 840 единиц по сравнению с I кварталом 2021 года (10 126 070 карт). Это означает, что в стране на одного человека приходится примерно 2 активные банковские карты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр анализа медиа, количество активных банковских карт в стране на конец I квартала 2025 года достигло 20 459 910, увеличившись за последний год на 17,4% или 3 038 782 единицы. В I квартале прошлого года этот показатель составлял 17 421 128.

Согласно официальным данным, большую часть активных банковских карт в Азербайджане составляют дебетовые карты – 88,87% или 18 181 786 единиц. Количество кредитных карт - 2 278 124, что равно 11,13% от общего числа карт.

Среди дебетовых карт 18,63% или 3 387 683 являются социальными картами (пенсионные, пособия и т.д.), 15,99% или 2 906 633 – зарплатными. Оставшиеся 11 884 470 дебетовых карт - это дополнительные карты, полученные населением от банков, их число составляет 65,38% от общего числа дебетовых карт.

Отмечается, что ежегодно наблюдается быстрый рост объема безналичных платежей, совершаемых с использованием банковских карт. Так, за январь-март текущего года объем внутренних безналичных операций составил 20,6 млрд манатов (20 595 819 549), что на 27,2% или 4,4 млрд манатов (4 398 861 769) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в I квартале 2021 года объем безналичных платежей в стране составлял всего 2,08 млрд долларов. Это означает, что показатель за I квартал текущего года в 9,9 раза или на 18,52 млрд манатов (18 518 958 591) превысил показатель 4-летней давности.

Другим интересным показателем стало соотношение безналичных платежей и снятия наличных средств с банковских карт населением. Если в I квартале 2021 года население использовало в безналичных расчетах всего 26,98% средств на своих картах, то в I квартале 2025 года этот показатель составил 67,04%.

Объем операций по снятию наличных средств с использованием банковских карт в I квартале текущего года составил 32,96% от общего объема карточных операций.

Сравнение данных центральных банков стран Южного Кавказа показывает, что Азербайджан опережает другие страны по количеству активных банковских карт. На конец I квартала 2025 года количество активных банковских карт в Азербайджане выросло на 17,4% или 3 038 782 единицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 20 459 910. В Грузии за последний год количество банковских карт увеличилось на 11,4% или 1 021 537 единиц, достигнув 9 980 643. Согласно последним данным Центрального банка Армении, на конец прошлого года количество банковских карт в этой стране составило 4 327 728 единиц, что на 16,3% или 605 676 единиц больше, чем годом ранее.

Фаига Мамедова