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Ильхам Алиев поздравил турецкий народ в связи с решением РКК о самороспуске

First News Media18:35 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил турецкий народ в связи с решением РКК о самороспуске

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки РПК.

Глава государства в публикации в социальной сети Х написал: «Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим Братом – Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.

Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим Братом цели «Турция без терроризма», – результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения».

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