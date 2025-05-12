Проходные баллы в вузы могут стать выше? - ВИДЕО

В этом году проходные баллы для поступления в вузы Азербайджана могут стать выше.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, по словам эксперта в сфере образования Кямрана Асадова, в 2025 году наблюдается значительный рост числа абитуриентов.

«Наибольшее увеличение числа поступающих зафиксировано во 2-й и 3-й группах специальностей. В частности, во 2-й группе количество абитуриентов выросло почти на 3000 человек по сравнению с прошлым годом. Это, безусловно, усилит конкуренцию. С другой стороны, план приема в высшие учебные заведения в этом году шире, чем в прошлом. Однако абитуриентам не стоит расслабляться», — сказал эксперт.

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