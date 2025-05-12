Арестованы обвиняемые в терроризме лица, задержанные за границей

Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении лиц, обвиняемых в терроризме, меру пресечения в виде ареста.

Как передает 1news.az, данные лица были последовательно задержаны на территории зарубежных стран в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности АР, и доставлены в Азербайджан. Сообщается о большом числе задержанных.

В ответ на запрос местных СМИ в пресс-службе СГБ заявили, что оперативно-следственные мероприятия по данному делу в настоящее время продолжаются, в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.

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