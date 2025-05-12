ДТП с летальным исходом: В Ширване столкнулись мотоцикл и грузовик

В городе Ширван на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузовика.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, в результате аварии погиб житель Ширвана Азер Алифага оглу Керимов (1975 года рождения).

Другой участник ДТП Захид Орудж оглу Гамбаев (1993 года рождения) с тяжелыми травмами госпитализирован в Ширванскую городскую больницу.

По факту проводится расследование.