ДТП с летальным исходом: В Ширване столкнулись мотоцикл и грузовик
В городе Ширван на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузовика.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, в результате аварии погиб житель Ширвана Азер Алифага оглу Керимов (1975 года рождения).
Другой участник ДТП Захид Орудж оглу Гамбаев (1993 года рождения) с тяжелыми травмами госпитализирован в Ширванскую городскую больницу.
По факту проводится расследование.
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