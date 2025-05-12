В Баку задержаны мотоциклисты-хулиганы - ВИДЕО

В столице задержаны мотоциклисты, совершавшие хулиганские действия на дорогах.

Как сообщает 1news.az, в результате проведенных сотрудниками Управления государственной дорожной полиции города Баку и Управления полиции Насиминского района мероприятий были задержаны Баба Маликов, Ниджат Ширинов, Шамиль Гасанов и Эмир Хозин, которые систематически нарушали правила дорожного движения в столице, создавая реальную угрозу здоровью других участников движения.

В отношении водителей были составлены административные протоколы в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, которые были направлены в суд.

Решением суда Б.Маликов и Ш.Гасанов лишены водительских прав на срок 1 год, а также они арестованы в административном порядке на 15 суток. Н.Ширинов тоже арестован в административном порядке на 15 суток, Э.Хозин оштрафован.