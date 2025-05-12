Как долго продлятся в Азербайджане нестабильные погодные условия?

На территории страны были зафиксированы осадки, в некоторых местах они носили интенсивный характер.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что количество выпавших осадков в Гахе составило 36 мм, Шеки - 19 мм, Гёйгёле и Шахдаге - 8 мм, Губе - 6 мм, Дашкесане, Физули, Товузе, Тертере, Ордубаде, Барде, Бейлягане, Исмаиллы, Имишли, Шамахе, Габале, Огузе, Садараке, Нахчыване, Шахбузе, Ширване, Сабирабаде, Зардабе, Евлахе, Шамкире, Джейранчёле, Балакене, Гядабее, Загатале, Халтане, Шабране, Гяндже, Билясуваре, Лачине, Губадлы, Кяльбаджаре, Шуше, Ханкенди, Астаре, Ходжалы, Баку и на Абшеронском полуострове - до 1-5 мм.

Наблюдаемые на территории страны нестабильные погодные условия сохранятся до вечера 15 мая.