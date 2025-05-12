Раскрыты детали строительства уникального моста в Азербайджане

На 5-м километре автодороги Муганлы–Исмаиллы–Габала продолжается строительство подвесного моста протяженностью 1195 метров, шириной 23 метра и высотой 76,5 метра.

Как сообщили Trend в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, работы на девяти опорах уже завершены.

«На оставшихся четырех опорах продолжаются финальные отделочные работы. В рамках проекта завершены работы для установки опор, укреплены сваи, проведены комплексные испытания, а также возведены фундаменты ряда конструкций», — говорится в сообщении агентства.

После завершения строительства этот подвесной мост станет самым высоким мостом такого типа в Азербайджане.