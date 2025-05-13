Новые правила «Последнего звонка»: Что ждет школьников и родителей?

В школы направлены протоколы, касающиеся проведения «Последнего звонка», следование которым обязательно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Эшги Багиров.

«В школы направлены протоколы, и отклоняться от этих требований нельзя. В рамках «Последнего звонка» в школах может быть проведена творческая и художественная часть, но не следует допускать мероприятия, которые создают дополнительную финансовую нагрузку на родителей», - сказал Э.Багиров, призвав соблюдать новые правила.

Напомним, что директор полной средней школы №207 города Баку был освобожден от занимаемой должности из-за распространенной аудиозаписи о сборе денег с родителей в связи с проведением «Последнего звонка».