Прогноз погоды в Азербайджане на 14 мая

В Баку и на Абшеронском полуострове утром 14 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможны ливни и град, в высокогорье – мокрый снег. Местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем - 20-25° тепла. В горах ночью - 3-7° тепла, днем - 10-15° тепла.