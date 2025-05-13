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Ильхам Алиев ознакомился с выставками InterFood Azerbaijan и Caspian Agro - ФОТО

First News Media14:45 - Сегодня
Ильхам Алиев ознакомился с выставками InterFood Azerbaijan и Caspian Agro - ФОТО

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Бакинском Экспо-центре ознакомился с XXX юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

InterFood Azerbaijan и Caspian Agro, ставшие уже национальными брендами, являются крупнейшими выставками в Каспийском регионе в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В выставках InterFood Azerbaijan и Caspian Agro, которые охватывают все павильоны Бакинского Экспо-центра, а также его открытый участок, принимают участие 450 компаний из 31 страны мира. С учетом пожеланий участников и посетителей в этом году выставки продлятся 4 дня.

География выставок весьма обширна. Здесь свою продукцию демонстрируют ведущие сельхозпроизводители из США, Китая, Казахстана, Узбекистана, России, Турции и других стран. Отметим, что Германия, Беларусь, Южная Корея, Грузия, Италия, Нидерланды, Шри-Ланка, а также, впервые, Египет представлены на выставках национальными группами.

Глава государства ознакомился с итальянским стендом. Всего в Национальной группе Итальянской Республики представлены 7 компаний, которые экспонируют различную сельскохозяйственную продукцию. Италия – одна из стран, проявляющих большой интерес к этим выставкам. Так, эта страна участвует в выставках уже более 10 лет.

В этом году выставка InterFood Azerbaijan отмечает 30-летний юбилей. За минувшие годы она приняла более 3 тысяч компаний и свыше 150 тысяч посетителей из около 50 стран мира, получив статус эффективной бизнес-платформы. Представленные здесь новые технологии и инновационные решения создают благоприятные возможности для развития пищевой промышленности и расширения бизнес-связей. В то же время выставка способствует укреплению продовольственной безопасности, охватывая ее ключевые аспекты.

Германия также регулярно участвует в выставке. Национальная группа Германии представлена 8 компаниями, предлагающими сельскохозяйственную продукцию. Эти компании, как производители сельскохозяйственной продукции, хорошо известны не только в своей стране, но и в мире. Отметим, что Германия участвует в выставках уже 5 лет.

Выставки проводятся при организационной поддержке Министерства сельского хозяйства. В то же время их активно поддерживают Агентство пищевой безопасности, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Агентство поощрения экспорта и инвестиций, Национальная конфедерация организаций предпринимателей, Ассоциация производителей продуктов питания и напитков, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана.

На стенде Южной Кореи представлены 3 компании, известные в аграрной сфере. Они специализируются на производстве оборудования для очистки и переработки фруктов, материалов для плодоводства и садоводства. В то же время одна из компаний предлагает услуги в области умного мониторинга и управления животноводством посредством системы, основанной на искусственном интеллекте. Южная Корея принимает участие в выставке уже второй год.

В этом году в выставках со своим стендом также участвует Министерство сельского хозяйства. Основная тема участия министерства в 2025 году – применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Так, в соответствии с поручением главы нашего государства, применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве определено в качестве приоритетного направления. В рамках выставок министерство представит участникам ряд соответствующих проектов. Одним из главных вопросов, стоящих сейчас на повестке дня, является создание синергии между студентами азербайджанских вузов, обучающимися в сфере искусственного интеллекта, и действующими на рынке крупными агропарками.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился со стендом Грузии. В Национальную группу Грузии входят 8 компаний, которые представляют в основном продукты питания. Грузия также проявляет большой интерес к этим выставкам. До настоящего времени она участвовала в них 10 раз.

Caspian Agro охватывает такие сферы, как сельскохозяйственная техника, объекты и оборудование, системы орошения, расфасовка, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство, выращивание фруктов и овощей, цветоводство, переработка отходов, логистика, электронное сельское хозяйство. Здесь собираются тысячи профессионалов, среди которых – ведущие участники сельскохозяйственной отрасли, в том числе импортеры, экспортеры, дистрибьюторы продукции, представители оптовой и розничной торговли, фермеры, а также местные и зарубежные эксперты.

В экспозиции представлены разделы по направлению Smart Agro. Они посвящены искусственному интеллекту, умному селу, стартапам, IT-сервисам, робототехнике, беспилотным летательным аппаратам и green agro.

Выставки играют роль благоприятной платформы для продвижения бренда Made in Azerbaijan. В этом году, как и в прошлом, участники представляют продукцию под этим брендом в рамках выставок Caspian Agro и InterFood Azerbaijan.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса на протяжении многих лет активно поддерживает выставки, организацию стендов для участия в мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании знакомятся с новинками рынка, налаживают связи с лидерами отрасли, развиваются.

Беларусь также является одной из стран, проявляющих большой интерес к выставкам. На национальном стенде республики свою продукцию демонстрируют 15 компаний пищевой промышленности. Они специализируются в таких областях, как производство сыра, расфасовка и переработка мяса, молочная промышленность. Кроме того, широко представлена сельскохозяйственная техника Беларуси. Отметим, что эта страна принимает участие в выставках уже более 10 лет.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с оборудованием и павильонами, представленными на открытом участке выставок. Выставки поддерживают развитие аграрной и пищевой промышленности Азербайджана, создают возможность для повышения экспортного потенциала страны, привлечения иностранных инвестиций, в то же время играют роль благоприятной платформы для обеспечения безопасности пищевых продуктов и внедрения инновационных решений. Учитывая масштабность выставок и насыщенную программу мероприятий, проводимых в их рамках, с 2026 года Caspian Agro и InterFood Azerbaijan будут проводиться под новым брендом AgriWeek.

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