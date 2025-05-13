Три оживленных перекрестка Баку стали безопаснее для велосипедистов

В Азербайджане предпринимаются меры по повышению безопасности велосипедистов и водителей малых электрических транспортных средств на дорогах с интенсивным движением.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел, на трех оживленных перекрестках города обеспечена безопасность данной категории участников дорожного движения.

В частности, велосипедные секции, оснащенные современным светодиодным освещением, установлены на светофорах, расположенных на пересечении проспекта Гусейна Джавида с улицами Айны Султановой, Сейфеддина Даглы и Микаила Мушвига в Ясамальском районе Баку.

В Центре интеллектуального управления транспортом также отметили, что работы по установке аналогичных велосипедных секций на светофорах на других улицах и проспектах города продолжаются.

Данная инициатива направлена на создание более безопасной и комфортной среды для всех участников дорожного движения, включая пользователей велосипедов и малых электрических транспортных средств, число которых в столице неуклонно растет.