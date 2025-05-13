В Баку изъята крупная партия контрабандных сигарет
В столице изъято большое количество немаркированных сигарет, не имеющих акцизных марок.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники Главного управления по акцизным товарам выявили два случая реализации крупных партий сигарет без акцизных марок.
Так, в Насиминском районе в одном из жилых помещений, использовавшемся как склад, было обнаружено 51 200 пачек сигарет без акцизной маркировки. Еще 45 000 пачек были изъяты в частном доме в поселке Мушвигабад Гарадагского района.
Таким образом, в общей сложности было конфисковано 96 200 пачек немаркированных сигарет, что позволило пресечь их незаконную реализацию.
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