Возбуждено уголовное дело по факту смерти 18-летнего парня в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

По факту смерти в Гяндже молодого парня, получившего телесные повреждения, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Эльгюн Ибрагимов (2007 года рождения) скончался сегодня в больнице, где находился на лечении от травм, полученных 12 мая во дворе здания общежития на улице М. Халафова в городе Гянджа.

В прокуратуре города Гянджа ведется предварительное расследование уголовного дела по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Совместно с органами внутренних дел проводятся необходимые и неотложные следственные и оперативные мероприятия по установлению и розыску лица или лиц, совершивших преступное деяние.

16:46

Избитый накануне вечером на улице в Гяндже 18-летний Эльгюн Ибрагимов сегодня скончался в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Э.Ибрагимов был учащимся 11-го класса школы №34, который на выпускных экзаменах показал высокие результаты.

Отмечается, что он готовился к «Последнему звонку» в следующем месяце.

Проводятся мероприятия по задержанию лица или лиц, виновных в смерти юноши.

Источник: Qafqazinfo