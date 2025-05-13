Обнародованы результаты экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительного экзамена в магистратуру вузов, состоявшегося 11 мая 2025 года, который включал 95 заданий закрытого и кодируемого открытого типа.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

Ознакомиться с результатами можно по предоставленной ссылке, а также с помощью SMS — отправив код, указанный в пропускном листе, на короткий номер 7727 (доступно для пользователей Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel).

Следует отметить, что финальный экзаменационный балл будет сформирован после проверки эссе по иностранным языкам — этот процесс займет до шести недель. Максимально можно набрать 95 баллов за задания и дополнительно 5 баллов за эссе.

Из 20 549 зарегистрированных на экзамен бакалавров 697 человек не приняли в нем участие.

Апелляции по результатам будут рассматриваться после публикации окончательных баллов. Как уточнялось ранее, рассмотрению подлежат исключительно обращения, касающиеся содержания заданий и письменной части экзамена.

Подчеркнем, что листы с ответами обрабатываются с помощью оптического устройства. Ответы, оформленные с нарушением инструкции, в том числе с исправлениями или двойным закрашиванием в закрытых заданиях, не подлежат рассмотрению, так как считываются системой как ошибочные.