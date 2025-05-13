Срок обеспечения жильем инвалидов войны и семей шехидов продлен

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменения в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 января 2021 года №2449 «О ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно изменению, вышеуказанные лица (семьи) будут поэтапно обеспечены квартирами или индивидуальными домами до 2030 года (ранее - 2021-2025 гг.).