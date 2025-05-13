В Азербайджане школьницу спасли от раннего брака

В Азербайджане благодаря обращению на детскую «горячую линию» удалось предотвратить ранний брак.

Как рассказала телеканалу Xəzər TV руководитель детской «горячей линии» Кямаля Ашумова, за помощью обратилась ученица 9-го класса, которая сообщила, что семья пытается принудить ее одноклассницу к раннему браку.

По словам Ашумовой, сигнал был оперативно принят и рассмотрен, в результате чего ситуацию удалось успешно урегулировать — девочка продолжает учебу в обычном режиме.

К.Ашумова также отметила, что с начала года на «горячую линию» 116111 поступило свыше 2 тысяч обращений. Среди них — жалобы как от самих детей, так и от родителей, включая случаи семейного насилия. В одном из них сообщалось о насилии над девочкой со стороны ее матери.

Отметим, что «горячая линия» 116111 работает круглосуточно и на условиях полной анонимности.