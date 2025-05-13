В Баку произошло тяжелое ДТП: Есть погибший

В результате произошедшего в Баку дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погиб один человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, легковой автомобиль марки ВАЗ-2107, принадлежащий Алиеву Али Сахиб оглу (2003 года рождения) столкнулся с двигавшимся в том же направлении фургоном Ford Transit, которым управлял житель Билясуварского района Алиев Эльдениз Абузер оглу (1978 года рождения).

В результате ДТП Али Алиев скончался на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.