Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции - ФОТО

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окая Мемиша.

Глава государства коснулся значения того, что свой первый визит после назначения на пост генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окай Мемиш совершает в нашу страну, и выразил надежду, что этот визит будет успешным.

Окай Мемиш, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что свой первый визит после назначения на эту должность совершает в братский Азербайджан.

В ходе беседы было выражено удовлетворение углублением братских и союзнических отношений между нашими странами во всех областях. Подчеркнуто, что теплые отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вносят большой вклад в дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества.

На встрече было отмечено успешное взаимодействие наших стран по всем направлениям, в том числе в вопросах, связанных с безопасностью.