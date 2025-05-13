Ильхам Алиев принял Яшара Гюлера - ФОТО

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Президент Ильхам Алиев, поздравив с самороспуском террористической группировки РПК, подчеркнул, что поздравил с этим событием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства назвал самороспуск террористической группировки РПК историческим событием, заявив, что это радует и нас. Президент Азербайджана отметил, что в этом деле важнейшую роль сыграла политическая воля Президента Турции. Наряду с этим, он подчеркнул, что сила Турецкого государства, профессиональная борьба Вооруженных сил братской страны с террористами, а также единство турецкого общества являются одними из главных факторов, побудивших террористическую группировку пойти на данный шаг. Глава государства заявил, что это важный вопрос не только для Турции, но и для того, чтобы народы региона в целом жили в условиях мира и безопасности.

Выразив признательность за поздравления, Яшар Гюлер в первую очередь передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать его приветствия главе Турецкого государства.

Напомнив, что несколько лет назад благодаря сильной воле Президента Азербайджана армянским террористам в регионе преподали исторический урок, гость отметил, что Турция с победой завершила 41-летнюю борьбу с терроризмом. Яшар Гюлер выразил уверенность в том, что отныне в Турции будет мир, и коснулся важности этого события для региона.

Министр национальной обороны Турции заявил, что они и дальше будут делать все возможное для расширения отношений с Вооруженными силами братского Азербайджана.

В ходе беседы было затронуто плодотворное сотрудничество, налаженное между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, в этом контексте подчеркнуто успешное проведение совместных военных учений.

Была выражена уверенность в том, что братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией будут и впредь успешно развиваться во всех направлениях, в том числе в военной сфере, подчеркнута роль тесных отношений между главами государств двух стран в дальнейшем укреплении наших связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.