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В Азербайджане был задержан свёкр, убивший невестку - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:48 - Сегодня
В Азербайджане был задержан свёкр, убивший невестку - ОБНОВЛЕНО

Житель Тертерского района Шахрияр Гусейнов 1957 года рождения, подозреваемый в убийстве Хафизы Рзаевой 1990 года рождения в селе Поладлы, был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, по данному факту в прокуратуре Тертерского района ведется расследование.

12:34

В селе Поладлы Тертерского района республики произошло убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, житель села убил свою невестку.

Инцидент произошел на почве семейно-бытового конфликта, в ходе которого Шахрияр Гусейнов убил свою невестку Хафизу Рзаеву.

По факту ведется расследование.

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