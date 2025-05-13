Диагностика и лечение аллергии в Азербайджане доступны по обязательному медстрахованию

В Азербайджане диагностика и стационарное лечение аллергических заболеваний покрываются средствами обязательного медицинского страхования.

Об этом сообщает Агентство по управлению медицинскими территориальными подразделениями - TƏBİB.

В весенний период наблюдается обострение аллергических реакций, особенно респираторных, на пыльцу растений, а также кожных высыпаний и выделений из слизистых. Аллергия на бытовые и пищевые аллергены, а также лекарственные препараты может проявляться в любое время года. Своевременное выявление и адекватное лечение аллергии играют ключевую роль в повышении качества жизни пациентов.

Пакет услуг обязательного медицинского страхования включает широкий спектр медицинских услуг, направленных на диагностику и лечение аллергии. Так, в 2024 году в рамках обязательного медицинского страхования было оказано 20 065 медицинских услуг по диагностике и лечению аллергии.

Включенные в пакет услуг диагностические процедуры позволяют точно установить причину аллергии и разработать индивидуальный план лечения. Для этого проводятся специфические IgE и IgG тесты, выявляющие антитела к различным аллергенам в крови. Аллергологические панели помогают определить специфические аллергии на антибиотики, пищевые продукты и респираторные аллергены. Существует также педиатрическая панель, разработанная специально для выявления распространенных аллергических реакций у детей. Целью данных исследований является точное определение аллергена для назначения эффективного индивидуального лечения. Помимо этих анализов, при наличии медицинских показаний за счет обязательного медицинского страхования проводятся и другие необходимые исследования, такие как общий и биохимический анализ крови, рентгенография и ультразвуковое исследование.

Данные диагностические меры позволяют точно определить причину таких симптомов, как одышка, удушье, снижение артериального давления, отеки, чихание, заложенность носа, кожный зуд и высыпания, покраснение и отек конъюнктивы, а также других аллергических проявлений. Стационарное лечение аллергических заболеваний тоже покрывается обязательным медицинским страхованием при наличии соответствующих медицинских показаний.

Для получения данных медицинских услуг застрахованным лицам необходимо в первую очередь обратиться к своему семейному врачу или врачу-специалисту. Лабораторные и инструментально-диагностические исследования, а также стационарное лечение на основании медицинских показаний проводятся в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, и в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.

Следует отметить, что аллергические реакции могут быть вызваны различными факторами, включая прямой контакт с аллергеном, вдыхание, употребление в пищу, укусы насекомых и другие причины. К наиболее распространенным аллергенам относятся шерсть животных, пыль, продукты питания, косметика, лекарства, пыльца растений и табачный дым. Нарушения пищеварения, воспалительные процессы в кишечнике и паразитарные инвазии также могут способствовать развитию аллергических реакций. У маленьких детей причиной аллергии может стать ранний отказ от грудного вскармливания и переход на искусственные смеси.