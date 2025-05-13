Объявлены дата и время тестовых экзаменов для госслужащих

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 15 мая 2025 года проведет тестовые экзамены для претендентов на должности на государственной службе по административно-управленческим (группы AB, AC) и административно-исполнительным (группы BA, BB) направлениям.

Как сообщили в ГЭЦ, начало экзаменов запланировано на 11:00 и 16:00. Вход в экзаменационные залы будет завершен за 15 минут до начала — в 10:45 и 15:45 соответственно.

Процесс регистрации проходил с 11 апреля по 1 мая 2025 года. За это время поступило 1747 заявок от соискателей.

Тестирование будет организовано в электронном формате с использованием компьютерной техники в двух экзаменационных центрах, расположенных в Баку и Нахчыване.