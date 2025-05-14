Расширены направления поездок на личных автомобилях на освобожденные территории Азербайджана

Государственное агентство по туризму и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана выступили с совместным сообщением о расширении направлений поездок граждан на личных автомобилях на освобожденные территории страны.

Как передает 1news.az, данная инициатива реализуется в рамках программы «Великое возвращение», целью которой является обеспечение возможности для граждан Азербайджана посещать освобожденные от оккупации земли.

Согласно сообщению, с 20 мая 2025 года граждане смогут получить разрешение на посещение не только Шуши, Лачина и поселка Суговушан, но и таких городов и районов, как Агдам, Физули, Ходжавенд, Джебраил, Зангилан, Ханкенди, Ходжалы и Агдере. Для получения разрешения необходимо воспользоваться порталом «Yolumuz Qarabağa» (www.yolumuzqarabaga.az).

Выданные через портал «Yolumuz Qarabağa» разрешения будут действительны в течение 2-х дней. Одно разрешение позволяет совершить поездку на одном легковом автомобиле категории «B», принадлежащем гражданину Азербайджана, с максимальным числом пассажиров до 9 человек, включая водителя.

Отмечается, что водители личных автомобилей обязаны ознакомиться с правилами поездки и информацией о минной безопасности, размещенными на портале «Yolumuz Qarabağa», проинформировать об этом всех пассажиров и строго соблюдать меры предосторожности.

После прохождения необходимой проверки на въезде на освобожденные территории, водители и пассажиры не должны отклоняться от утвержденных маршрутов, обязаны быть внимательными на перекрестках и следовать правилам дорожного движения на протяжении всей поездки.

Кроме того, через портал «Yolumuz Qarabağa» граждане смогут получить информацию о действующих отелях и других объектах размещения в выбранных направлениях.