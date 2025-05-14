Суд изменил меру пресечения в отношении главы строительной компании Melissa Group

Рассмотрено представление об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении руководителя строительной компании Melissa Group Галиба Мамедова, арестованного в связи с незаконными сносами в Алатава.

Как сообщает 1news.az, в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сульханы Гаджиевой было удовлетворено вышеуказанное ходатайство, Галиб Мамедов освобожден под домашний арест.

Напомним, что ранее были задержаны владелец строительной компании Melissa Group Галиб Мамедов и машинист экскаватора этой компании Гала Эйнуллаев. Впоследствии в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Им предъявлено обвинение по статье 186.2.1 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее потерпевшему значительный ущерб») Уголовного кодекса АР.