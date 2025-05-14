Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2025»

Азербайджан, который на международном песенном конкурсе представляла группа Mamagama, не прошел в финал «Евровидения-2025».

В Базеле подошел к концу первый полуфинал «Евровидения-2025», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.

По результатам голосования телезрителей в первую десятку финалистов конкурса «Евровидение-2025» вошли следующие страны – Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

Второй полуфинал международного песенного конкурса состоится 15 мая, а финал - 17 мая.