Группа Mamagama не прошла в финал конкурса «Евровидение-2025» - ВИДЕО
В Базеле завершился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025».
По результатам голосования телезрителей представители Азербайджана на «Евровидении-2025» - группа Mamagama с песней «Run with you» - не смогли пройти в финал конкурса, который состоится 17 мая.
Отметим, что третий год подряд представителям Азербайджана не удается пройти в конкурсный финал – в 2023 году дуэт TuralTuranX не смог набрать нужное количество голосов для прохода в финал, а в 2024-м то же самое произошло с дуэтом Fahree & Илькин Довлатов.
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